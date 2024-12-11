В Металлострое возведут проезд от Садовой улицы до Полевой

Дорога досталась городу от недобросовестного девелопера.

В Металлострое по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова построят дорогу. Об этом сообщили в Смольном 5 февраля.

В поселке появится внутриквартальный проезд от Садовой улицы до Полевой. С соответствующей просьбой к градоначальнику обратилась местная жительница.

Существующий настил из бетонных плит покрылся выбоинами и трещинами, на нем нет освещения. Дорога досталась городу от недобросовестного девелопера, который использовал ее в качестве временной для подъезда к стройплощадке.

Планировалось, что компания возведет пять домов, выполнит благоустройство территории и организует проезд внутри квартала. Однако она завершила два дома, остальные три достроили по поручению губернатора.

Проезд станет доступным до 3 ноября 2026 года.

Ранее мы рассказывали о том, что на Парнасе продлят улицу Валерия Гаврилина, а рядом построят трамвайную линию.

Фото: пресс-служба Смольного