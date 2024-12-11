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В Металлострое возведут проезд от Садовой улицы до Полевой
Сегодня, 16:17
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В Металлострое возведут проезд от Садовой улицы до Полевой

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Дорога досталась городу от недобросовестного девелопера.

В Металлострое по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова построят дорогу. Об этом сообщили в Смольном 5 февраля. 

В поселке появится внутриквартальный проезд от Садовой улицы до Полевой. С соответствующей просьбой к градоначальнику обратилась местная жительница. 

Существующий настил из бетонных плит покрылся выбоинами и трещинами, на нем нет освещения. Дорога досталась городу от недобросовестного девелопера, который использовал ее в качестве временной для подъезда к стройплощадке. 

Планировалось, что компания возведет пять домов, выполнит благоустройство территории и организует проезд внутри квартала. Однако она завершила два дома, остальные три достроили по поручению губернатора. 

Проезд станет доступным до 3 ноября 2026 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Парнасе продлят улицу Валерия Гаврилина, а рядом построят трамвайную линию. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: металлострой, новая дорога
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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