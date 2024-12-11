На Парнасе продлят улицу Валерия Гаврилина, а рядом построят трамвайную линию

Согласно плану, новый участок улицы будет продлен до пересечения с улицей Шишкина.

На Парнасе улицу Валерия Гаврилина продлят почти на 600 метров. Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) опубликовал документ, подтверждающий подготовку проекта планировки и межевания территории.

Согласно плану, новый участок улицы будет продлен до пересечения с улицей Шишкина. На обновленной магистрали запланировано от двух до четырех полос для движения, каждая шириной 3,5 метра.

Кроме того, документ выделяет строительство новой трамвайной линии вдоль соседней Заречной улицы. Работы по проектированию предполагается завершить к 27 декабря 2025 года. В то же время, до 27 марта текущего года жители и заинтересованные лица могут подать свои предложения по проекту через комитет.

Фото: Cкриншот "Яндекс.Карты", скриншот с оф. сайта КГА