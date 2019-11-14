В Приморском районе в 2025 году начнут строить многопрофильную больницу

В состав комплекса войдут пять автономных объектов.

В 2025 году в Приморском районе Петербурга стартует строительство многопрофильной больницы, сообщили в пресс-службе Смольного.

Новый медицинский комплекс разместится на Глухарской улице – рядом с центром протонной терапии МИБС.

В результате там появится современный медицинский кластер. Начиная с 2025 года, в Адресной инвестиционной программе Петербурга зарезервированы средства на реализацию этого проекта. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В состав комплекса войдут пять автономных объектов: два стационара для взрослых, лечебно-диагностический корпус с амбулаторно-консультативным отделением, педиатрический корпус и инфекционный корпус для детей.

Ранее мы рассказывали о том, что новое оборудование установили в стоматологии Гатчинской поликлиники.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)