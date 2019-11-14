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В Приморском районе в 2025 году начнут строить многопрофильную больницу
Сегодня, 8:49
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В Приморском районе в 2025 году начнут строить многопрофильную больницу

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В состав комплекса войдут пять автономных объектов.

В 2025 году в Приморском районе Петербурга стартует строительство многопрофильной больницы, сообщили в пресс-службе Смольного. 

Новый медицинский комплекс разместится на Глухарской улице – рядом с центром протонной терапии МИБС. 

В результате там появится современный медицинский кластер. Начиная с 2025 года, в Адресной инвестиционной программе Петербурга зарезервированы средства на реализацию этого проекта. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

В состав комплекса войдут пять автономных объектов: два стационара для взрослых, лечебно-диагностический корпус с амбулаторно-консультативным отделением, педиатрический корпус и инфекционный корпус для детей. 

Ранее мы рассказывали о том, что новое оборудование установили в стоматологии Гатчинской поликлиники. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: новая больница, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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