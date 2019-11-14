В Приморском районе в 2025 году начнут строить многопрофильную больницу

В 2025 году в Приморском районе Петербурга стартует строительство многопрофильной больницы, сообщили в пресс-службе Смольного.
Новый медицинский комплекс разместится на Глухарской улице – рядом с центром протонной терапии МИБС.
В результате там появится современный медицинский кластер. Начиная с 2025 года, в Адресной инвестиционной программе Петербурга зарезервированы средства на реализацию этого проекта.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
В состав комплекса войдут пять автономных объектов: два стационара для взрослых, лечебно-диагностический корпус с амбулаторно-консультативным отделением, педиатрический корпус и инфекционный корпус для детей.
Ранее мы рассказывали о том, что новое оборудование установили в стоматологии Гатчинской поликлиники.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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