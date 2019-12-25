Новое оборудование установили в стоматологии Гатчинской поликлиники

В стоматологии Гатчинской поликлиники установили две современные установки для лечения зубов, как сообщила пресс-служба Гатчинской больницы во вторник, 29 октября.
Новые аппараты Roson KLT-6210 отличаются высокими эргономикой, удобным управлением и дополнительными функциями. Например, в комплект входит ультразвуковой скейлер для чистки зубов от налета.
Доступ к этим новым технологиям возможен в кабинете №15 на Госпитальном переулке в Гатчине по полису ОМС.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти планируется перевести на газ 118 котельных.
Фото: Гатчинская клиническая межрайонная больница
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