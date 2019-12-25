Новое оборудование установили в стоматологии Гатчинской поликлиники

Новые аппараты Roson KLT-6210 отличаются высокими эргономикой, удобным управлением и дополнительными функциями.

В стоматологии Гатчинской поликлиники установили две современные установки для лечения зубов, как сообщила пресс-служба Гатчинской больницы во вторник, 29 октября.

Новые аппараты Roson KLT-6210 отличаются высокими эргономикой, удобным управлением и дополнительными функциями. Например, в комплект входит ультразвуковой скейлер для чистки зубов от налета.

Доступ к этим новым технологиям возможен в кабинете №15 на Госпитальном переулке в Гатчине по полису ОМС.