в Ленобласти планируется перевести на газ 118 котельных

На реализацию этой цели в бюджете региона на 2025 год заложено около 100 миллионов рублей.

В деревне Раздолье Приозерского района Ленобласти введена в эксплуатацию блочно-модульная газовая котельная мощностью 6 МВт. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства.

Председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Сергей Морозов подчеркнул важность данного события: всего в Ленобласти насчитывается более 700 котельных, и необходимо перевести 118 из них на газ в ближайшие четыре года. На реализацию этой цели в бюджете региона на 2025 год заложено около 100 миллионов рублей. Строительство новой котельной осуществлялось в рамках концессии с использованием государственных средств.

Согласно условиям соглашения, предстоит провести реконструкцию тепловых сетей протяженностью 2,4 километра в поселке. Инвестиции в проект составили около 217 миллионов рублей.