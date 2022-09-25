Ленобласть продает свою долю в АО "Компания Усть-Луга"

Начальная цена предложения установлена на уровне 226,6 миллионов рублей.

Правительство Ленинградской области объявило о продаже пакета акций АО "Компания Усть-Луга", составляющего 20,99% от уставного капитала компании. Начальная цена предложения установлена на уровне 226,6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Предлагается к приобретению 15 469 акций компании. Прием заявок продлится до 20 ноября 2024 года, а сам аукцион запланирован на 28 ноября. Основная деятельность компании связана с арендой земельных участков и инженерных сооружений в морском порту Усть-Луга, который является крупнейшим по объему грузооборота на Балтийском море. Помимо этого, компания занимается строительством различных объектов на данной территории.

АО "Компания Усть-Луга" была основана в 1992 году для реализации проекта строительства морского торгового порта Lugaport. Компания выполняет функции заказчика и застройщика порта, а также имеет полномочия по принятию решений относительно проектирования, строительства, эксплуатации и финансирования порта, привлекая инвестиции. В 2019 году АО "Компания Усть-Луга" вошла в состав группы компаний "Новотранс".