Свыше 931 млн рублей взыскали с алиментщиков в Ленобласти за 9 месяцев

В ходе исполнительно-разыскных мероприятий обнаружено 268 уклоняющихся от уплаты алиментов.

За первые девять месяцев текущего года судебные приставы Ленинградской области смогли увеличить сумму взысканных долгов по алиментам на 210 миллионов рублей, доведя общий показатель до 931 миллиона рублей. Доля успешных исполнительных производств достигла 94%.

Одной из наиболее эффективных мер воздействия на должников стала административная ответственность. За неуплату алиментов судебными приставами было возбуждено 769 административных дел.

В отношении 453 должников были инициированы уголовные производства. Также арестовано имущество неплательщиков на общую сумму около 68 миллионов рублей. В ходе исполнительно-разыскных мероприятий обнаружено 268 уклоняющихся от уплаты алиментов.