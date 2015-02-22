В адресную программу ГАТИ Петербурга на 2025-2029 годы включили свыше 3 тыс. объектов

В планы добавили около 900 работ по благоустройству.

В Перспективную адресную программу работ в Петербурге на 2025-2029 годы включили рекордное количество заявок – 3190, рассказали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

Работы в этом году по поручению главы Северной столицы Александра Беглова планируют на 5 лет, ранее составляли планы на 4 года. Так, число работ больше прошлой программы на 13%.

В планы добавили около 900 работ по благоустройству. В частности, речь идет о благоустройстве Малоохтинского и Пейзажного парков. Кроме того, увеличились и работы на инженерных сетях, также отремонтируют свыше 100 дорог и трамвайных путей.

ГАТИ проверила все заявки, сопоставила даты их производства и адрес. В ближайшие 5 лет это позволит провести важные для города работы с минимальными неудобствами и уроном благоустройству. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

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