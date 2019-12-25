Новая подъездная автомобильная дорога к Пулково протяженностью 5,5 км берет начало на 681-м км трассы М-11, пересекает Пулковское шоссе и примыкает к въезду в аэропорт.

Строительство транспортной развязки к аэропорту Пулково стартовало на М-11. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Новая подъездная автомобильная дорога к Пулково протяженностью 5,5 км берет начало на 681-м км трассы М-11, пересекает Пулковское шоссе и примыкает к въезду в аэропорт. Она станет альтернативным маршрутом в аэропорт с использованием скоростной трассы.



Фото: пресс-служба компании "Воздушные Ворота Северной Столицы"

В связи с работами с 28 декабря 2024 года по 18 декабря 2026 года на Пулковском шоссе по дороге в аэропорт вводятся ограничения на движение транспорта. Открыть движение планируют в конце 2026 года.

Фото: Piter.tv