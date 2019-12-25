КС уточнил нормы оплаты электроэнергии для коммуналок

Это разъяснение было сделано в ответ на обращение жительницы Петербурга, которая столкнулась с ситуацией, когда с нее пытались взыскать долг за электроэнергию, накопленный ее соседями.

Конституционный Суд России постановил, что солидарная ответственность за долги по оплате коммунальных услуг не распространяется на всех жильцов коммунальных квартир.

11 марта Конституционный Суд принял решение, которое разрешает жильцам коммунальных квартир не нести совместную ответственность за задолженность по электроэнергии. Это разъяснение было сделано в ответ на обращение жительницы Петербурга, которая столкнулась с ситуацией, когда с нее пытались взыскать долг за электроэнергию, накопленный ее соседями. В квартире был установлен единый счетчик, и суды проигнорировали факт регулярной оплаты коммунальных услуг женщиной, посчитав невозможным определение доли каждого жильца.

Суд указал, что Гражданский кодекс предусматривает солидарную ответственность только в случае, если это прямо предусмотрено договором или законом. Такая ответственность может возникать для членов одной семьи, но не для соседей по коммунальной квартире, если они не состоят в семейных отношениях. Конституционный Суд подчеркнул возможность установления долевой ответственности в таких ситуациях и обратил внимание на отсутствие единого подхода в судебной практике. В итоге дело петербурженки подлежит пересмотру.

Ранее мы сообщили о том, что gетербурженка в Конституционном суде отстояла право на пенсию для детей, зачатых по ЭКО после смерти мужа.

Фото: Piter.TV