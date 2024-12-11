Петербурженка в Конституционном Суде отстояла право на пенсию для детей, зачатых по ЭКО после смерти мужа

Нормы законодательства, ставшие предметом спора, признаны противоречащими Конституции РФ. Законодательству предстоит внести изменения.

Во вторник, 11 февраля, Конституционный Суд (КС) РФ принял решение о назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца детям, зачатым посредством ЭКО после смерти отца. Информация об этом появилась на официальном сайте суда.

Рассматриваемая жалоба поступила от петербурженки Марии Щаниковой, матери близнецов, появившихся на свет в 2016 году после кончины её мужа. Дети были зачаты с использованием метода ЭКО более чем через 300 дней после смерти родителя: отцовство впоследствии было подтверждено.

Несмотря на подтверждение факта отцовства, пенсионный фонд отказал женщине в выплате пенсии по потере кормильца. Решение пенсионного органа было поддержано судами общей юрисдикции, которые указали, что процедура ЭКО была проведена уже после смерти супруга заявительницы.

Конституционный Суд отметил, что в России существует потребность в определении юридических последствий рождения детей искусственным путем, поскольку отсутствуют непреодолимые препятствия для признания отцовства умершего родителя. Суд подчеркнул, что смерть отца не лишает ребенка возможности получать помощь от него, поскольку он никогда не имел такой возможности. Отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорирует тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы отец остался жив. Это не только ухудшает материальное положение ребенка, но и оказывает на него негативное социальное и психологическое влияние, добавили в КС.

Нормы законодательства, ставшие предметом спора, признаны противоречащими Конституции РФ. Законодательству предстоит внести изменения, а до этого времени дети, рожденные подобным образом, смогут претендовать на получение пенсии по потере кормильца.

Дело Марии Щаниковой подлежит пересмотру.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)