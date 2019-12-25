На Северном проспекте женщина порезала собутыльника во время ссоры

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Во втором часу ночи в пятницу, 11 декабря, в полицию обратился 38-летний мужчина, сообщивший о ножевом ранении в квартире на Северном проспекте. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Прибывшая на место полиция установила, что порезала заявителя 47-летняя хозяйка указанной квартиры. Как выяснилось, мужчина и женщина совместно распивали спиртное, а затем повздорили, и хозяйка схватилась за нож. Удары лезвием пришли в живот и грудь мужчины, его госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу №3. Саму хозяйку задержали на месте происшествия и поместили в изолятор.

С места преступления изъяли девять ножей, следы пальцев рук и смывы крови. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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