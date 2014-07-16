Стал известен номер трамвая, который выйдет на линию "Купчино – Шушары – Славянка"

Первая фаза запуска, запланированная на конец текущего года, предусматривает организацию пяти промежуточных остановочных пунктов.

Стало известно, какой трамвайный маршрут свяжет Купчино, Шушары и Славянку. Согласно проекту распоряжения, размещенному 17 ноября на портале правовой антикоррупционной экспертизы, это будет маршрут №2.

Документ гласит, что новый маршрут получит регистрационный номер 419.1 и начнёт действовать от станции метро "Купчино" до поселка Шушары, по Старорусскому проспекту.

Первая фаза запуска, запланированная на конец текущего года, предусматривает организацию пяти промежуточных остановочных пунктов: начальная остановка "Балканский", остановки по запросу "река Волковка", "Вилеровский переулок", "Окуловская улица" и "Валдайская улица".

Общая протяженность нового трамвайного маршрута составит 8,72 км, включая прямой путь длиной 4,28 км и обратный — 4,44 км. Для обслуживания линии предусмотрено задействование не более семи вагонов особо большой вместимости.

Фото: Правительство Петербурга