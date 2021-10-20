В Губернаторском лицее на Васильевском острове ночью сработала пожарная сигнализация

В 12 часов ночи местные жители услышали: "Внимание, пожарная тревога".

В ночь с 19 на 20 октября жителей Васильевского острова разбудила пожарная сигнализация в лицее №30. Очевидец заснял происходящее на видео.

Одно из зданий Губернаторского физико-математического лицея №30 находится на улице Шевченко. По словам мужчины, голос из громкоговорителей зазвучал в 24 часа. Судя по кадрам, в столь поздний час в школе еще кто-то находился: в нескольких кабинетах горел свет.

Комментатор поста предположил, что это были учения. В МЧС по Петербургу о пожаре не сообщали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд вновь запретил строительство апарт-отеля под видом спортивной базы на проспекте Кима.

Видео: Живем на Васильевском | Васильевский остров / Михаил Букреев