  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:49
153
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Губернаторском лицее на Васильевском острове ночью сработала пожарная сигнализация

0 0

В 12 часов ночи местные жители услышали: "Внимание, пожарная тревога".

В ночь с 19 на 20 октября жителей Васильевского острова разбудила пожарная сигнализация в лицее №30. Очевидец заснял происходящее на видео.

Одно из зданий Губернаторского физико-математического лицея №30 находится на улице Шевченко. По словам мужчины, голос из громкоговорителей зазвучал в 24 часа. Судя по кадрам, в столь поздний час в школе еще кто-то находился: в нескольких кабинетах горел свет. 

Комментатор поста предположил, что это были учения. В МЧС по Петербургу о пожаре не сообщали. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд вновь запретил строительство апарт-отеля под видом спортивной базы на проспекте Кима. 

Видео: Живем на Васильевском | Васильевский остров / Михаил Букреев

Теги: лицей, пожарная сигнализация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
ezinores
Сегодня 12:36

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии