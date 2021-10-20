В Губернаторском лицее на Васильевском острове ночью сработала пожарная сигнализация

В ночь с 19 на 20 октября жителей Васильевского острова разбудила пожарная сигнализация в лицее №30. Очевидец заснял происходящее на видео.
Одно из зданий Губернаторского физико-математического лицея №30 находится на улице Шевченко. По словам мужчины, голос из громкоговорителей зазвучал в 24 часа. Судя по кадрам, в столь поздний час в школе еще кто-то находился: в нескольких кабинетах горел свет.
Комментатор поста предположил, что это были учения. В МЧС по Петербургу о пожаре не сообщали.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд вновь запретил строительство апарт-отеля под видом спортивной базы на проспекте Кима.
Видео: Живем на Васильевском | Васильевский остров / Михаил Букреев
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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