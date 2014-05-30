Суд вновь запретил строительство апарт-отеля под видом спортивной базы на проспекте Кима

Застройщик хотел оспорить решение первой инстанции.

Арбитражный суд города Петербурга и Ленобласти не удовлетворил иск застройщика ООО "Деловой остров" о строительстве на Васильевском острове. Об этом 18-го октября сообщила пресс-служба Госстройнадзора Петербурга.

Компания претендовала на строительство объекта на месте бывшего стадиона "Калининец" на проспекте Кима, 1, литера И. Второй стороной конфликта выступает Госстройнадзор Петербурга.

Застройщик купил землю, а затем подал заявку на строительство "универсальной спортивной базы для проведения спортивных сборов команд по различным видам спорта". В надзорном ведомстве сочли, что по факту это апарт-отель.

На мой взгляд, это решение стало новым словом в судебных спорах о "псевдожилье". Мы вместе с нашими коллегами из Комитетов по физической культуре и спорту и по градостроительству и архитектуре провели большую работу, чтобы собрать доказательную базу для своей правовой позиции. В данном случае мы смогли убедить суд в том, что представленный проект строительства не соответствует разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным законодательством. Владимир Болдырев, глава Госстройнадзора Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Nata Lia, Госстройнадзор СПб