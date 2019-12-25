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Ночью над Ленинградской областью уничтожены БПЛА
Сегодня, 8:38
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Ночью над Ленинградской областью уничтожены БПЛА

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Жертв и разрушений нет

Сегодня ночью над Ленинградской областью были уничтожены БПЛА. Жертв и разрушений нет, рассказал в своём Telegram-канале губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

Оборудованные совместно с военными рубежи обороны обеспечили раннее обнаружение летательных аппаратов и четкую работу средств ПВО.

Александр Дрозденко, губернатор

Глава 47 региона отметил, что обратился к командованию 6-ой армии ПВО с предложением о поощрении отличившихся военнослужащих.

Ранее Белоусову показали подготовку танкистов в Ленинградском военном округе.

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Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети и носит иллюстративный характер)

Теги: бпла
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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