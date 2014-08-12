Полиция провела ночной рейд в местах проживания мигрантов на Юго-Западе Петербурга

У 24 человек были выявлены нарушения миграционного законодательства.

Сотрудники полиции в ночь на субботу, 15 марта, провели профилактический рейд в местах компактного проживания иностранных граждан на Юго-Западе Санкт-Петербурга. Мероприятие затронуло несколько объектов, включая общежития и хостелы в Кировском районе города.

В рейде были задействованы сотрудники различных подразделений Главка полиции, в том числе миграционной и патрульно-постовой служб. В ходе проверки документы были проверены у нескольких сотен постояльцев.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, большинство иностранных граждан имели все необходимые документы. Однако у 24 мигрантов были выявлены нарушения миграционного законодательства. Нарушители были доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)".

Информация о нарушителях внесена в реестр контролируемых лиц. Подобные рейды проводятся регулярно в рамках профилактики нарушений миграционного законодательства и обеспечения общественной безопасности.

Ранее Piter.TV сообщал, что после обнаружения работников-нелегалов на пилораме в Ленобласти возбуждено уголовное дело.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти