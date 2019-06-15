После обнаружения работников-нелегалов на пилораме в Ленобласти возбуждено уголовное дело

Также дело возбудили и в отношении женщины, которая прописала их в своей квартире.

Полиция Бокситогорского района возбудила уголовное дело после обнаружения работников-нелегалов, трудящихся на пилораме в поселке Заборье. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские Бокситогорского района Ленобласти установили, что в помещениях пилорамы в поселке Заборье незаконно проживают приехавшие из Узбекистана рабочие. Выяснено, что 33-летний гражданин Узбекистана в январе 2025 года обратился к местной жительнице с просьбой за 4 тысяч рублей с человека зарегистрировать в ее квартире его и двух знакомых соотечественников, на что женщина согласилась. Фактически проживать по указанному адресу мигранты не намеревались, так как проживали непосредственно в помещениях пилорамы.

В отношении местной жительницы полицией возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ). Ей избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

В отношении 33-летнего мигранта и его соотечественника, 43-летнего электрика, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

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