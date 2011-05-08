Больше 60 нелегальных мигрантов депортируют после рейда на предприятие в Сестрорецке

Общая сумма административных штрафов по результатам обысков составила 110 тыс. рублей.

В Сестрорецке при силовой поддержке ОМОН сотрудниками ФСБ и СК на одном из промышленных предприятий был проведен масштабный миграционный рейд. По его результатам более 60 человек будет депортировано из страны, – рассказали в пресс-службе подразделения вневедомственной охраны Северной столицы.

В ходе проведенных мероприятий были выявлены и привлечены к административной ответственности более 60 иностранных граждан за нарушения правил въезда в Российскую Федерацию и режима пребывания, а также незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в России. Росгвардия Санкт-Петербурга

В результате рейда правоохранители выписали штрафы на сумму в 110 тыс. рублей. На предприятии изъяли служебную документацию, печати и штампы сторонних организаций, которые не имеют отношения к финансово-хозяйственной деятельности фирмы. Помимо прочего правоохранителями были изъяты денежные средства – свыше 13-ти млн рублей.

Ранее мы рассказывали, что почти 1,7 тыс. иностранцев лишили российского гражданства сотрудники МВД России в 2024 году.

Видео: Росгвардия Санкт-Петербурга