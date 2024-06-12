На Трамвайном проспекте в Петербурге произошло смертельное ДТП с байкером

Полиция проводит проверку по факту аварии, в которой погиб байкер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
У дома 11 по Трамвайному проспекту вечером 11 июня 38-летний водитель мотоцикла Yamaha врезался в автомобиль Renault Kaptur, выполнявший левый поворот во двор. Машиной управлял 64-летний мужчина.
В результате столкновения байкер скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в Московском и Курортном районах Петербурга 31 мая и 1 июня произошли смертельные аварии с участием мотоциклистов.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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