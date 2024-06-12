На Трамвайном проспекте в Петербурге произошло смертельное ДТП с байкером

Полиция проводит проверку по факту аварии.

Полиция проводит проверку по факту аварии, в которой погиб байкер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

У дома 11 по Трамвайному проспекту вечером 11 июня 38-летний водитель мотоцикла Yamaha врезался в автомобиль Renault Kaptur, выполнявший левый поворот во двор. Машиной управлял 64-летний мужчина.

В результате столкновения байкер скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Московском и Курортном районах Петербурга 31 мая и 1 июня произошли смертельные аварии с участием мотоциклистов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти