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На Трамвайном проспекте в Петербурге произошло смертельное ДТП с байкером

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Полиция проводит проверку по факту аварии.

Полиция проводит проверку по факту аварии, в которой погиб байкер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

У дома 11 по Трамвайному проспекту вечером 11 июня 38-летний водитель мотоцикла Yamaha врезался в автомобиль Renault Kaptur, выполнявший левый поворот во двор. Машиной управлял 64-летний мужчина. 

В результате столкновения байкер скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Ранее в Московском и Курортном районах Петербурга 31 мая и 1 июня произошли смертельные аварии с участием мотоциклистов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп с мотоциклистом, смертельное дтп, трамвайный проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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