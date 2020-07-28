Видео: водитель сбил дорожный знак в Пушкине

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В ночь с 27 на 28 июля автомобиль врезался в дорожный знак в Пушкине. Инцидент попал на видео.

ДТП произошло перекрестке Петербургского шоссе и улицы Генерала Хазова. На кадрах видно, как "ВАЗ" двигался в прямом направлении, но по неизвестным причинам сбил столб. Машина получила серьезные повреждения. Судя по кадрам очевидцев, водитель остался цел.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента ДТП с участием мотоциклиста во Фрунзенском районе.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK