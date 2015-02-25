  1. Главная
Ночью 24 сентября в Ленобласти ожидаются заморозки до -2 градусов
Сегодня, 15:59
Завтра днем будет облачная с прояснениями погода, местами пройдут умеренные дожди.

В МЧС по Ленобласти предупредили о том, что ночью 24 сентября в отдельных районах ожидаются заморозки. 

Завтра днем будет облачная с прояснениями погода, местами пройдут умеренные дожди, ночью – ливни. Подует западный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. 

В ночное время температура воздуха составит +2...+7 градусов, в некоторых районах -1...-2 градуса. Днем столбики термометров покажут +5...+10 градусов. А атмосферное давление повысится. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 23 сентября может выпасть до 15 миллиметров осадков, дежурят 73 бригады "Водоканала". 

Фото: unsplash 

Теги: заморозки, ленобласть
