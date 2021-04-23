  1. Главная
В Петербурге может выпасть до 15 миллиметров осадков, дежурят 73 бригады "Водоканала"
Сегодня, 10:30
Как сообщили синоптики, в Петербурге 23 сентября ожидается сильный дождь до 10 миллиметров осадков, местами до 15 миллиметров. Дежурят 73 бригады "Водоканала", рассказали в предприятии. 

Отмечается, что система водоотведения подготовлена к приему дождевой воды. При выпадении нормативного количества осадков канализация примет всю воду в полном объеме. 

В случае выпадения сильных дождей объем воды может превышать пропускную способность водоприемных устройств и канализационной сети, тогда на улицах города могут возникать временные скопления воды. В течение непродолжительного времени вода полностью принимается системой водоотведения. 

Пресс-служба "Водоканала" 

Под особым контролем остаются территории возле социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метро, а также крупные перекрестки. 

Ранее на Piter.TV: синоптик рассказал, когда выпадет первый снег в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: водоканал, дожди
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

