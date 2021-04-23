В Петербурге может выпасть до 15 миллиметров осадков, дежурят 73 бригады "Водоканала"

Как сообщили синоптики, в Петербурге 23 сентября ожидается сильный дождь до 10 миллиметров осадков, местами до 15 миллиметров. Дежурят 73 бригады "Водоканала", рассказали в предприятии.
Отмечается, что система водоотведения подготовлена к приему дождевой воды. При выпадении нормативного количества осадков канализация примет всю воду в полном объеме.
В случае выпадения сильных дождей объем воды может превышать пропускную способность водоприемных устройств и канализационной сети, тогда на улицах города могут возникать временные скопления воды. В течение непродолжительного времени вода полностью принимается системой водоотведения.
Пресс-служба "Водоканала"
Под особым контролем остаются территории возле социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метро, а также крупные перекрестки.
Ранее на Piter.TV: синоптик рассказал, когда выпадет первый снег в Петербурге.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все