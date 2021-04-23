В Петербурге может выпасть до 15 миллиметров осадков, дежурят 73 бригады "Водоканала"

Отмечается, что система водоотведения подготовлена к приему дождевой воды.

Как сообщили синоптики, в Петербурге 23 сентября ожидается сильный дождь до 10 миллиметров осадков, местами до 15 миллиметров. Дежурят 73 бригады "Водоканала", рассказали в предприятии.

Отмечается, что система водоотведения подготовлена к приему дождевой воды. При выпадении нормативного количества осадков канализация примет всю воду в полном объеме.

В случае выпадения сильных дождей объем воды может превышать пропускную способность водоприемных устройств и канализационной сети, тогда на улицах города могут возникать временные скопления воды. В течение непродолжительного времени вода полностью принимается системой водоотведения. Пресс-служба "Водоканала"

Под особым контролем остаются территории возле социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метро, а также крупные перекрестки.

