  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:22
59
nastya960
Код вставки плеера

Ночная погоня за BMW по Ленинскому проспекту попала на видео

0 0

Около полуночи нарушителя удалось остановить.

Как сообщил один из очевидцев в социальной сети, он стал свидетелем погони машины ГИБДД за BMW седьмой модели. Все действие происходило на Ленинском проспекте. Видео погони он выложил в YouTube.

Инцидент произошел в 23:40, погоня началась на площади Конституции, а закончилась на перекрестке с улицей Народного ополчения.

Инспекторам респект, быстро догнали и упаковали водителя БМВ.

Максим Кибирин (пунктуация и орфография автора)

Что стало причиной погони, пока что не известно. 

Ранее в Петербурге инспектор ДПС пытался догнать Аладдина на ковре-самолёте.

Видео: YouTube/ Максим Кибирин

 

Теги: bmw, ленинский проспект, погоня
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии