Ночная погоня за BMW по Ленинскому проспекту попала на видео

Около полуночи нарушителя удалось остановить.

Как сообщил один из очевидцев в социальной сети, он стал свидетелем погони машины ГИБДД за BMW седьмой модели. Все действие происходило на Ленинском проспекте. Видео погони он выложил в YouTube.

Инцидент произошел в 23:40, погоня началась на площади Конституции, а закончилась на перекрестке с улицей Народного ополчения.

Инспекторам респект, быстро догнали и упаковали водителя БМВ. Максим Кибирин (пунктуация и орфография автора)

Что стало причиной погони, пока что не известно.

Ранее в Петербурге инспектор ДПС пытался догнать Аладдина на ковре-самолёте.

Видео: YouTube/ Максим Кибирин