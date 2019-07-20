Ночная погоня за BMW по Ленинскому проспекту попала на видео

Как сообщил один из очевидцев в социальной сети, он стал свидетелем погони машины ГИБДД за BMW седьмой модели. Все действие происходило на Ленинском проспекте. Видео погони он выложил в YouTube.
Инцидент произошел в 23:40, погоня началась на площади Конституции, а закончилась на перекрестке с улицей Народного ополчения.
Инспекторам респект, быстро догнали и упаковали водителя БМВ.
Максим Кибирин (пунктуация и орфография автора)
Что стало причиной погони, пока что не известно.
Ранее в Петербурге инспектор ДПС пытался догнать Аладдина на ковре-самолёте.
Видео: YouTube/ Максим Кибирин
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