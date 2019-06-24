В Петербурге инспектор ДПС пытался догнать Аладдина на ковре-самолёте

"Ожесточенная погоня" произошла на Яхтенном мосту.

В понедельник, 24 июня, петербуржцы стали свидетелями "комичной погони" сотрудника ДПС. Видео с места событий появилось в соцсетях.

"Ожесточенная погоня" произошла на Яхтенном мосту. Так, сотрудник ДПС на самокате попытался догнать мужчину в костюме Аладдина, который "летал" на ковре-самолёте. Что нарушил персонаж из восточной сказки неизвестно.

Горожане отметили, что видели сказочного персонажа также в парке 300-летия Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга обрушился балкон ремонтируемого здания.

Видео:Лахта Онлайн | Приморский район/вк