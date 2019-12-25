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С начала 2024 года 21 рабочий погиб на производствах в Ленобласти
Сегодня, 9:40
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С начала 2024 года 21 рабочий погиб на производствах в Ленобласти

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Кроме того, в 17 несчастных случаях пострадавшие получили тяжелые травмы.

За первую половину 2024 года на территории Ленинградской области произошло 40 происшествий на производстве. В результате инцидентов 21 человек погиб, сообщает 47news со ссылкой на данные Госинспекции труда Ленобласти.

Кроме того, в 17 несчастных случаях пострадавшие получили тяжелые травмы.

При этом за аналогичный период 2023 года в регионе было зафиксировано только 28 происшествий. Из общего числа 18 завершились смертью пострадавших и еще 10 случаев — тяжелыми травмами.

Ранее мы сообщили о том, что в ленинградских автобусах установят камеры для учета пассажиров.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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