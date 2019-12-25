В ленинградских автобусах установят камеры для учета пассажиров

Автоматизированная система позволит анализировать пассажиропотоки и поможет в планировании маршрутной сети, управлении загруженностью на различные часы и определении ключевых пересадочных узлов.

С 1 января 2025 года на маршруты в Ленобласти выйдут новые автобусы в рамках осуществляемой транспортной реформы. Эти автобусы будут оборудованы стационарными валидаторами, датчиками температуры, камерами для мониторинга и подсчета пассажиров. Автоматизированная система позволит анализировать пассажиропотоки и поможет в планировании маршрутной сети, управлении загруженностью на различные часы и определении ключевых пересадочных узлов.

Как пояснил председатель комитета по транспорту Михаил Присяжнюк, установка камер даст возможность отслеживать количество пассажиров на каждом маршруте в разное время. Это, в свою очередь, позволит улучшить планирование маршрутов, оптимизировать работу автобусов и повысить уровень обслуживания.

Кроме того, системы подсчета сокращают случаи безбилетного проезда и увеличивают безопасность клиентов, позволяя в реальном времени следить за числом пассажиров в автобусах и контролировать соблюдение правил перевозки. Все это будет способствовать повышению эффективности транспортной системы и удобству как для пассажиров, так и для операторов.

Система основана на нейросетевой видеоаналитике и искусственном интеллекте, обновляя данные в режиме реального времени и автоматически генерируя отчеты. Разработка полностью отечественная и выполнена в России.

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Фото: комитет по транспорту Ленобласти