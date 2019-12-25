Молодежный проект из Тихвина получил губернаторский грант

Основная цель проекта - организация систематической просветительской работы с детьми, подростками и молодежью, включая тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Команда Молодежно-спортивного центра из Тихвинского района выиграла грант в конкурсе губернатора Ленинградской области. Их молодежная инициатива была отмечена в номинации "Поддержка молодых семей".

Команда представила на конкурсе проект "Гармония". Основная цель проекта - организация систематической просветительской работы с детьми, подростками и молодежью, включая тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, а также проведение образовательных программ, семинаров и тренингов от специалистов в области семейного воспитания.

Губернаторский грант команда планирует использовать для реализации проекта.

Ранее названа самая популярная онлайн-услуга в Ленобласти.

Фото: администрация Тихвинского района