Названа самая популярная онлайн-услуга в Ленобласти

На едином портале Госуслуг было подтверждено 1,5 млн учетных записей. Из них 67 700 — это новые учетные записи.

За первую половину 2024 года было отправлено более 7 млн онлайн-заявлений, что в два раза больше, чем в 2023 году.

Жители Ленинградской области активно используют цифровые сервисы, которые были внедрены в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Самой популярной услугой стала запись на прием к врачу — было отправлено более 4,2 млн заявок.

На едином портале Госуслуг было подтверждено 1,5 млн учетных записей. Из них 67 700 — это новые учетные записи.

Все массовые социально значимые услуги в Ленинградской области теперь доступны онлайн. Уровень удовлетворенности качеством оказания этих услуг составляет 4,13 балла из 5.

Ранее мы сообщили о том, что за выходные в лесах Ленобласти поймали восемь нарушителей противопожарного режима.

Фото: Госуслуги