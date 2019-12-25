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За выходные в лесах Ленобласти поймали восемь нарушителей противопожарного режима
Сегодня, 9:56
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За выходные в лесах Ленобласти поймали восемь нарушителей противопожарного режима

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В ходе рейдов было проконсультировано 10 и проинформировано 65 отдыхающих.

В лесах Ленобласти продолжаются рейды по выявлению нарушений особого противопожарного режима. За прошедшие выходные сотрудники Госэконадзора вынесли восемь постановлений об административных правонарушениях, сообщила пресс-служба ведомства.

Инспекторы департамента лесного надзора посетили лесничества Ломоносовского, Лужского, Подпорожского и Волховского районов.

В ходе рейдов было проконсультировано 10 и проинформировано 65 отдыхающих.

Ранее комтранс Ленобласти напомнил, кто имеет право на льготный проезд на электричках.

Фото: Госэконадзор Ленобласти

Теги: госэконадзор ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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