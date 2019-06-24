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В центре Петербурга обрушился балкон ремонтируемого здания

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К счастью, никто не пострадал.

В понедельник, 24 июня,  в Петроградском районе брушился балкон ремонтируемого здания. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий. 

Инцидент произошел на Чкаловском проспекте, 34. По словам очевидцев, никто не пострадал.Из-за ЧП перекрыли отрезок между Пудожской и Лахтинскими улицами. 

На кадрах видно, что часть балкона повисла. В данный момент, фасад здания оборудован строительными лесами.

Ранее мы сообщали о том, что экологи обнаружили в петербургской квартире более 400 кг химреагентов.

Видео: Piter.TV

Теги: новости спб, обрушился балкон, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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