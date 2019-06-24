В центре Петербурга обрушился балкон ремонтируемого здания

К счастью, никто не пострадал.

В понедельник, 24 июня, в Петроградском районе брушился балкон ремонтируемого здания. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Инцидент произошел на Чкаловском проспекте, 34. По словам очевидцев, никто не пострадал.Из-за ЧП перекрыли отрезок между Пудожской и Лахтинскими улицами.

На кадрах видно, что часть балкона повисла. В данный момент, фасад здания оборудован строительными лесами.

Ранее мы сообщали о том, что экологи обнаружили в петербургской квартире более 400 кг химреагентов.

Видео: Piter.TV