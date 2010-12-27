Экологи обнаружили в петербургской квартире более 400 кг химреагентов

Они хранились там с 70-х годов прошлого века.

Экологическая аварийная служба СПб ГУП "Экострой" обнаружили в Московском районе более 400 кг химреагентов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по природопользованию.

Как оказалось, химические реагенты были предназначены для проявки фотоплёнки. Владелец бережно хранил их в своей квартире с 70-х годов прошлого века. Специалистам пришлось утилизировать этот раритет.

Также в ведомстве сообщили, что за неделю с акватории водных объектов Петербурга убрали 81 кубометр отходов.

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Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию