Экологи обнаружили в петербургской квартире более 400 кг химреагентов

Экологическая аварийная служба СПб ГУП "Экострой" обнаружили в Московском районе более 400 кг химреагентов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по природопользованию.
Как оказалось, химические реагенты были предназначены для проявки фотоплёнки. Владелец бережно хранил их в своей квартире с 70-х годов прошлого века. Специалистам пришлось утилизировать этот раритет.
Также в ведомстве сообщили, что за неделю с акватории водных объектов Петербурга убрали 81 кубометр отходов.
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Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию
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