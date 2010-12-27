Психически нездоровый петербуржец будет лишен водительских прав

Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил требования прокурора Центрального района о лишении водительских прав психически нездорового мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что петербуржец состоит на учете в СПб ГБУЗ "Городская наркологическая больница". По мнению прокурора, состояние здоровья мужчины не позволяло ему безопасно водить машину.
Суд согласился с требованием специалиста и в полной мере удовлетворил его. Мужчина, страдающий от психического заболевания, будет лишен прав. Исполнение решения находится на контроле у прокуратуры.
Ранее мы писали, что психически нездоровый петербуржец изнасиловал 13-летнюю дочь.
Фото: Piter.TV
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