Психически нездоровый петербуржец будет лишен водительских прав

Прокуратура города настояла, что состояние мужчины препятствует безопасному вождению.

Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил требования прокурора Центрального района о лишении водительских прав психически нездорового мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что петербуржец состоит на учете в СПб ГБУЗ "Городская наркологическая больница". По мнению прокурора, состояние здоровья мужчины не позволяло ему безопасно водить машину.

Суд согласился с требованием специалиста и в полной мере удовлетворил его. Мужчина, страдающий от психического заболевания, будет лишен прав. Исполнение решения находится на контроле у прокуратуры.

Ранее мы писали, что психически нездоровый петербуржец изнасиловал 13-летнюю дочь.

Фото: Piter.TV