Психически нездоровый петербуржец изнасиловал 13-летнюю дочь

Девочку принудительно изъяли из семьи и поместили в Центр содействия семейному воспитанию.

Во вторник, 22 мая, в полицию Петербурга обратился педагог Центра содействия семейному воспитанию. Специалист рассказал об акте насилия, совершенном в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

13-летняя школьница сама обратилась за помощью. Она рассказала, что в феврале 2019 года ее изнасиловал родной отец. Девочку принудительно изъяли из семьи и поместили в Центр содействия семейному воспитанию.

Известно, что мать и отец были лишены родительских прав. Оба состоят на учете в психоневрологическом диспансере.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Колпино пенсионер надругался над 9-летней девочкой.

Фото: Piter.TV