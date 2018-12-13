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В Колпино пенсионер надругался над 9-летней девочкой
Вчера, 12:24
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lesjasap

В Колпино пенсионер надругался над 9-летней девочкой

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О преступлении рассказала мать жертвы. Она запомнила автомобиль, в который педофил затащил ребенка.

В Колпинском районе Петербурга пожилой мужчина заманил в автомобиль школьницу и изнасиловал ее. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. По данным полиции, в развращении малолетней обвиняется 65-летний местный житель.

Подозреваемый затащил 9-летнюю малышку в иномарку "Мицубиси Лансер" на Тверской улице около 39 дома. Преступление совершено 14 мая около двух дня. В правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей.

Немногим позже оперативники схватили педофила. Им оказался инженер. Его нашли на территории Ижорских заводов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.tv писал о том, что пожилая петербурженка лишилась 70 тысяч рублей, купив у мошенника БАДы.

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, пенсионер, растление малолетней
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Вчера 15:04

явно с головой не в порядке

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