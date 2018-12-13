Пожилая петербурженка лишилась 70 тысяч рублей, купив у мошенника БАДы

Афериста ищет полиция.

Во вторник, 14 мая, в полицию Выборгского района Петербурга обратилась 79-летняя женщина. Пенсионерка заявила, что стала жертвой мошенника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Потерпевшая рассказала, что к ней в квартиру на проспекте Тореза пришел неизвестный мужчина и предложил купить лекарственные препараты. Пенсионерка передала незнакомцу 70 тысяч рублей, а после обнаружила в баночке БАДы.

В настоящий момент стражи порядка ищут мошенника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что пожилая петербурженка лишилась 540 тысяч рублей из-за аферистки.

Фото: Piter.TV