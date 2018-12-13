Пожилая петербурженка лишилась 540 тысяч рублей из-за аферистки

Незнакомка уговорила пенсионерку поменять рубли на доллары "под выгодный процент".

Днем 6 мая в полицию Петербурга обратилась пожилая женщина и заявила, что стала жертвой мошенницы. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Пенсионерка рассказала, что около 15 часов к ней в домофон позвонила неизвестная женщина и представилась работником почты. Когда злоумышленница поднялась в квартиру, то уже сменила версию на "сотрудницу ЖСК". Аферистка стала уговаривать петербурженку поменять рубли на доллары "под выгодный процент". Доверчивая старушка передала ей 540 тысяч рублей.

После этого мошенница попросила показать ей газовую плиту. Когда незнакомка прошла на кухню, то ей стало резко плохо, и она выбежала из квартиры с деньгами бабушки.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Аферистку ищут.

Ранее мы писали, что в Петербурге мошенник менял настоящие деньги на купюры из "банка приколов".

Фото: Piter.TV