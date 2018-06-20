В Петербурге мошенник менял настоящие деньги на купюры из "банка приколов"

За месяц мужчина обманул четверых пенсионеров.

В Петербурге задержали мужчину, который решил обогатиться за счет пенсионеров. Петербуржец менял реальные денег на купюры из "банка приколов". Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу и Ленобласти.

С 18 марта по 10 апреля в полицию Красногвардейского района обратились четыре пенсионера. Они рассказали, что попались на уловку мошенника. Мужчина поджидал своих жертв возле отделений разных банков и просил разменять ему мелкие купюры на пятитысячные. Вместо реальных денег пенсионеры получали фальшивые. С помощью разных кепок мошенник менял свой образ, поэтому долгое время оставался незаметным.

Стражам порядка удалось поймать предполагаемого преступника. Им оказался 45-летний житель Невского района. Мужчина был судим за кражу, разбой и хранение наркотиков. В его автомобиле марки BMW правоохранители обнаружили 12 поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей и разноцветные кепки. Именно иномарка помогла полицейским раскрыть преступление. Машина была замечена на всех точках, где произошли происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ведется расследование.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудили мужчину за смерть школьницы на наркотической вписке.

Фото: Piter.TV