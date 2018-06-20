В Петербурге осудили мужчину за смерть школьницы на наркотической вписке

Подсудимый запретил вызывать скорую помощь и отвез девочку подальше от своего дома.

В понедельник, 22 апреля, Ленинский районный суд вынес свой приговор в отношении Алексей Иванова. Его обвинили в смерти школьницы на наркотической вписке. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно материалам дела, с 10 по 11 августа Иванов вместе шестью лицами устроил в квартире на улице Крусицкого вечеринку. Компания употребляла наркотики, в их числе находилась несовершеннолетняя девушка. Находясь под воздействием амфетамина, она вдохнула через нос еще одно вещество. После этого школьнице стало плохо.

Иванов, заметив состояние девушки, запретил присутствующим обращаться к медикам. Он вынес ее на улицу и отвез до дома по улице Губина. Там мужчина вытащил пострадавшую и посадил ее на скамейку у парадной. Девочка скончалась на месте.

Алексея Иванова признали виновным по статье "Оставление в опасности" и приговорили к 2,5 годам колонии строгого режима.

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Фото: Piter.TV