В Петербурге оштрафовали медика за разглашение врачебной тайны

Мировой суд Петербурга рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении и.о. главного врача ГБУЗ "Поликлиника №120". Женщину обвиняли в разглашении врачебной тайны. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Известно, что медик разгласила информацию о диагнозе определенного пациента. Тем самым она нарушила его права и врачебную тайну.
Мировой суд назначил наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей.
Ранее мы писали, что мужчину избили и ограбили в парадной дома на Красносельском шоссе.
Фото: Piter.TV
Оставить комментарий