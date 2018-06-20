В Петербурге оштрафовали медика за разглашение врачебной тайны

Женщина получила штраф в размере 4 тысяч рублей.

Мировой суд Петербурга рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении и.о. главного врача ГБУЗ "Поликлиника №120". Женщину обвиняли в разглашении врачебной тайны. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Известно, что медик разгласила информацию о диагнозе определенного пациента. Тем самым она нарушила его права и врачебную тайну.

Мировой суд назначил наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV