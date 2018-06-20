Мужчину избили и ограбили в парадной дома на Красносельском шоссе

Грабители отобрали у мужчины телефон и документы.

Накануне в полицию Красносельского района поступило сообщение об избиении и ограблении мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Преступление произошло в ночь на воскресение, 21 апреля, в поселке Горелово. Грабители напали на мужчину в парадной дома №46/4 на Красносельском шоссе. Потерпевшего избили и завладели его сотовым телефоном фирмы Samsung и документами. Затем злоумышленники сбежали с места преступления.

Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести отвезли в больницу. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и перелом костей основания черепа.

Подозреваемых удалось задержать по горячим следам. Ими оказались безработные люди в возрасте 34 и 35 лет. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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Фото: Piter.TV