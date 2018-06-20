Троица с перцовым баллончиком ограбила петербуржца в такси

Молодой человек лишился золотой цепочки с крестом.

В воскресенье, 14 апреля, в полицию Петербурга обратился 26-летний парень и заявил об ограблении в метро. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром в салоне такси возле дома №96 по набережной реки Фонтанки. Случайный попутчик брызнул потерпевшему в лицо едкой жидкостью из аэрозольного баллончика. После этого злоумышленник сорвал со своей жертвы золотую цепочку с крестом весом 10 г. Когда молодой человек вышел из такси, транспорт удалился в неизвестном направлении.

Оперативникам удалось задержать машину, в которой сидели трое подозреваемых. Задержанные оказались уроженцами Таджикистана 1995, 1996 и 1999 года рождения. Все безработные.

В отношении самого старшего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Его подельникам мера пресечения не избиралась.

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Фото: Piter.TV