В Петербурге в "Ночи музеев" поучаствовали более 60 тысяч человек

Акция проходила в ночь с 17 на 18 мая.

"Ночь музеев", которая в этом году проводилась с шести вечера 17-го мая до шести утра 18 мая, посетили более 60 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского.

Программы в рамках "Ночи музеев" прошли в 142 музеях, галереях, библиотеках, выставочных и концертных залах. Концерты в Большом и Малом залах Филармонии пришли послушать 15 тысяч гостей.

Более 8 тысяч человек побывали в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и столько же – в Артиллерийском музее. Кинопрограммы в Петропавловской крепости посетили около 7,5 тысяч человек, столько же побывали на концерте в Академической Капелле и в Музее железных дорог России.

Фото: artnight.ru