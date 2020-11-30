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Диетолог назвала пять низкокалорийных сладостей
Сегодня, 9:44
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Диетолог назвала пять низкокалорийных сладостей

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На пятом месте – шоколад с содержанием какао-бобов 99%, без сахара.

Эндокринолог-диетолог Виктория Гончар в интервью РИА Новости перечислила сладкие продукты, которые максимально безвредны для фигуры и здоровья.

На пятом месте – шоколад с содержанием какао-бобов 99%, без сахара. Две-три дольки такого лакомства могут себе позволить даже люди на диете. На четвертом месте – пастила, зефир и мармелад, так как в этих продуктах нет сочетания простых сахаров и жира. На третьем месте — сухофрукты: курага, чернослив, инжир. На втором месте сладкие фрукты с гликемическим индексом более 50-60 (бананы, виноград, хурма, персики, дыни, черешня, вишня). На первом месте – несладкие фрукты: яблоки, мандарины, киви, апельсины, грейпфруты.

При этом людям с ожирением и избыточной массой разрешены только несладкие фрукты. А людям с проблемами ЖКТ рекомендованы только зефир, пастилы и мармелад.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал главные ошибки при похудении.

Фото: pixabay

Теги: десерты, сладкое, сладости
Категории: Здоровье, Общество, Лента новостей,

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