Диетолог назвала пять низкокалорийных сладостей

На пятом месте – шоколад с содержанием какао-бобов 99%, без сахара.

Эндокринолог-диетолог Виктория Гончар в интервью РИА Новости перечислила сладкие продукты, которые максимально безвредны для фигуры и здоровья.

На пятом месте – шоколад с содержанием какао-бобов 99%, без сахара. Две-три дольки такого лакомства могут себе позволить даже люди на диете. На четвертом месте – пастила, зефир и мармелад, так как в этих продуктах нет сочетания простых сахаров и жира. На третьем месте — сухофрукты: курага, чернослив, инжир. На втором месте сладкие фрукты с гликемическим индексом более 50-60 (бананы, виноград, хурма, персики, дыни, черешня, вишня). На первом месте – несладкие фрукты: яблоки, мандарины, киви, апельсины, грейпфруты.

При этом людям с ожирением и избыточной массой разрешены только несладкие фрукты. А людям с проблемами ЖКТ рекомендованы только зефир, пастилы и мармелад.

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