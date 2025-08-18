Названы самые популярные десерты у петербуржцев

Одним из главных направлений стала так называемая "ньюстальгия" — возвращение знакомых вкусов из детства в новых форматах.

Спрос на кондитерские изделия в Петербурге с начала 2026 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитиков маркетплейса Flowwow, жители города всё чаще выбирают современные и трендовые десерты. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Одним из главных направлений стала так называемая "ньюстальгия" — возвращение знакомых вкусов из детства в новых форматах. Как рассказала директор направления B2B-маркетинга Flowwow Полина Воронина, особую популярность приобретают бенто-торты и мини-десерты, которые предлагают классические сочетания в современной подаче.

Спрос на сладкие подарки от локальных кондитеров увеличился в три раза. Среди наиболее востребованных тортов оказались "Наполеон", "Медовик", "Красный бархат", "Прага" и "Анна Павлова". Средняя стоимость таких изделий составляет 2 335 рублей за килограмм, а бенто-торты продаются в среднем по 1 800 рублей за штуку.

Ещё одним заметным трендом стали гиперреалистичные десерты, которые имитируют несладкие продукты и предметы — например, пельмени, колбасу, инструменты или косметику. Спрос на такие необычные сладости вырос на 24% по сравнению с прошлым годом, а средняя цена составляет 1 972 рубля за упаковку.

Также в Петербурге набирает популярность формат порционных десертов в стаканчиках, которые удобно есть на ходу или использовать для разнообразия чаепития. Средний чек на такие десерты снизился на 5% и составил 2 012 рублей.

По словам Полины Ворониной, за последние пять лет кондитерский рынок претерпел значительные изменения: большие торты уступили место компактным бенто-форматам, а теперь набирают популярность десерты в стаканчиках. Тренд на порционность затрагивает и другие виды сладостей: спрос на трайфлы вырос на 35%, а на пирожные — на 65%. Средний чек на трайфлы составил 1 620 рублей, а на пирожные — 1 926 рублей. Одной из самых дорогих покупок в этой категории стали брендированные капкейки стоимостью 30 тысяч рублей.

Фото: Pxhere