Диетолог назвал главные ошибки при похудении

Если речь идет о том, чтобы сбросить 50-60 килограммов, нужно обратиться за помощью к специалистам, которые найдут причину болезни. А, например, лишние 6 килограммов можно сбросить самостоятельно.

Чтобы понять, как правильно худеть, нужно определить, с какой именно проблемой предстоит бороться. Это может быть просто избыточный вес – до 10% лишней массы тела, а может быть ожирение – сложное системное заболевание. Об это в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Если речь идет о том, чтобы сбросить 50-60 килограммов, нужно обратиться за помощью к специалистам, которые найдут причину болезни. А, например, лишние 6 килограммов можно сбросить самостоятельно.

Принцип диет заключается в одном – снизить уровень инсулина в крови. Когда вы едите сладости, у вас выделяется жиронакапливающий гормон – инсулин. Алексей Ковальков, диетолог

Поэтому врач в первую очередь советовал отказаться не от жирного, а от сладкого. Также диетолог перечислил основные рекомендации, которых следует придерживаться для потери веса.

Нужно ограничить или убрать совсем все продукты, содержащие сахар. Это фруктовые соки, любой хлеб, картофель, белый шлифованный рис. Также нужно двигаться, проходить нужно хотя бы 5 километров в сутки.

По словам Ковалькова, неправильное самостоятельное похудение на модных диетах часто чревато серьезными последствиями, особенно для женщин. Например, когда женщины отказываются полностью от жиров или от жиров животного происхождения, у них происходит нарушение выработки гормонов. Самое типичное осложнение в этом случае – отсутствие месячных. Эту проблему устранить потом можно только с помощью гормональной терапии у эндокринолога.

Ранее диетолог Наталья Пугачева назвала продукты для быстрого похудения.

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