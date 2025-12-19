ЕС увеличил экспорт сладостей на российский рынок до максимума

Сумма поставок продукции увеличилась на 8% в годовом выражении.

Евросоюз в январе-ноябре 2025 года увеличил экспорт сладостей на российский рынок до максимума. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Евростата.

По итогам первых 11 месяцев минувшего года европейские компании поставили в Россию сладостей на общую сумму 703,1 млн евро. Показатель за тот же период в 2024-м составил 649,7 млн евро. Сумма поставок увеличилась на 8% в годовом выражении и достигла максимума с 2023 года. В тот год ЕС экспортировал сладостей сразу на 804,4 млн евро.

Больше всего из сладостей российские компании закупили шоколада. Импорт этого продукта из ЕС увеличился на 7% по сравнению с предыдущим годом и составил 432,3 млн евро. В топ-3 крупнейших поставщиков сладостей из европейских стран в Россию вошли Германия (279,9 млн), Италия (135,1 млн) и Польша (116,8 млн).

Фото: pxhere.com