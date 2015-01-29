В Никольских рядах создадут инсталляцию в виде слова "мечта"

Акция пройдет в первый день открытия пространства после временного закрытия.

В пространстве "Никольские ряды" создадут большой арт-объект. Участники соберут из вторсырья скульптуру в виде слова "Мечта".

Акция пройдет 11-го июля совместно с основателем мастерской "Картонщик" Сергеем Рублевым. Она начнется в 18:30. Чтобы принять участие нужно зарегистрироваться по ссылке, так как количество мест ограничено. Никаких других специальных навыков не требуется.

С 11 июня Никольские ряды закрылись на месяц по решению суда.

Фото: ВКонтакте / Никольские ряды