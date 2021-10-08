Кандидата в депутаты Никиту Сорокина неожиданно задержали в Петербурге

Мужчине собираются выписать протокол о неповиновении полиции и в этот же день рассмотреть дело в суде.

Кандидата в депутаты Госдумы и Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Никиту Сорокина везут в суд. По словам общественного деятеля, полиция неожиданно забрала его утром 8-го октября.

Мужчину отвезли в 75-й отдел полиции для составления протокола о неповиновении сотрудникам полиции.

По мнению Сорокина, на УИК №1459 были украдены от 200 до 300 бюллетеней для голосования. Как рассказал кандидат в депутаты, в ночь с 18 на 19 сентября члены с правом совещательного голоса попросили его приехать на этот участок. Сорокин утверждает, что полицейские начали применять силу после того, как он отказался покидать избирательный участок, и избили его.

По мнению представителя Горизбиркома Юрия Кузьмина, ситуация не имеет причин для широкого распространения в массы. Он предполагает, что кандидат "Яблока" пытается "поймать хайп".

Видео: ВКонтакте / Никита Сорокин