Член избирательной комиссии Петербурга Юрий Кузьмин прокомментировал инцидент с Никитой Сорокиным

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин поделился суждениями об инциденте в 1459 участке Невского района, связанном с кандидатом "Яблока" Никитой Сорокиным.
По мнению представителя Избиркома, ситуация не имеет причин для широкого распространения в массы. Он предполагает, что кандидат "Яблока" пытается "поймать хайп".
У Сорокина уже были проблемы с законом. Он вел себя вызывающе и требовал вынуть сейф-пакеты и произвести пересчет бюллетеней... Сорокин не хотел уходить и лег на пол",
Юрий Кузьмин, член избирательной комиссии Петербурга
Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургскому омбудсмену поступило почти 300 сообщений о нарушениях на выборах.
Фото: Piter.tv
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