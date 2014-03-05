Член избирательной комиссии Петербурга Юрий Кузьмин прокомментировал инцидент с Никитой Сорокиным

По мнению Кузьмина, представитель "Яблока" пытался вызвать хайп.

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин поделился суждениями об инциденте в 1459 участке Невского района, связанном с кандидатом "Яблока" Никитой Сорокиным.

По мнению представителя Избиркома, ситуация не имеет причин для широкого распространения в массы. Он предполагает, что кандидат "Яблока" пытается "поймать хайп".

У Сорокина уже были проблемы с законом. Он вел себя вызывающе и требовал вынуть сейф-пакеты и произвести пересчет бюллетеней... Сорокин не хотел уходить и лег на пол", Юрий Кузьмин, член избирательной комиссии Петербурга

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургскому омбудсмену поступило почти 300 сообщений о нарушениях на выборах.

Фото: Piter.tv