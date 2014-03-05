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Член избирательной комиссии Петербурга Юрий Кузьмин прокомментировал инцидент с Никитой Сорокиным
Сегодня, 12:04
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Член избирательной комиссии Петербурга Юрий Кузьмин прокомментировал инцидент с Никитой Сорокиным

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По мнению Кузьмина, представитель "Яблока" пытался вызвать хайп.

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин поделился суждениями об инциденте в 1459 участке Невского района, связанном с кандидатом "Яблока" Никитой Сорокиным. 

По мнению представителя Избиркома, ситуация не имеет причин для широкого распространения в массы. Он предполагает, что кандидат "Яблока" пытается "поймать хайп". 

У Сорокина уже были проблемы с законом. Он вел себя вызывающе и требовал вынуть сейф-пакеты и произвести пересчет бюллетеней... Сорокин не хотел уходить и лег на пол",

Юрий Кузьмин, член избирательной комиссии Петербурга

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургскому омбудсмену поступило почти 300 сообщений о нарушениях на выборах.

Фото: Piter.tv

Теги: выборы-2021, голосование, госдума, закс, партия яблоко, юрий кузьмин
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Агафонов Чеслав
Сегодня 12:55

Хочу чтобы какой-то парень меня жеcтко отраxал в эти две дыpочки Сразу говорю я не хочу отношения, я люблю сeкc вот и все. Написать в чат: http://urlr.me/1Dcnv

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